Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü - Son Dakika
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Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü

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Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan, kemikleri ise 2010’da Ulutan Barajı kıyısında bulunan “Kirpi Ahmet” lakaplı Ahmet Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Emircan İ., elektronik kelepçesini kırarak firar etmesinden yaklaşık 2 ay sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

16 yıl sonra yeniden açılan ve Zonguldak’ta uzun süre çözülemeyen dosyalardan biri olarak dikkat çeken “Kirpi Ahmet” cinayetinde firar eden sanık yakalandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Emircan İ.’nin, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini kırarak kaçtığı belirtilmişti.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren çalışmalarının ardından İleri düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

KEMİKLERİ BARAJ KIYISINDA BULUNDU

Olayın geçmişi 2008 yılına dayanıyor. Evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz’dan 2008 yılında haber alınamadı.

9 Aralık 2010’da Ulutan Barajı’nda suların çekilmesinin ardından bölgede bulunan bir balıkçı, baraj kıyısında insan kemikleriyle karşılaştı. Kemikler üzerinde yapılan incelemelerin ardından 2012 yılında gerçekleştirilen DNA testi, kalıntıların “Kirpi” lakaplı Ahmet Yılmaz’a ait olduğunu ortaya koydu.

Ancak o dönemde yapılan incelemelerde Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin yeterli emare bulunmadığı değerlendirilerek 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

YILLAR SONRA GELEN İFADE DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Cinayet dosyasındaki kırılma noktası yıllar sonra yaşandı. Emircan İ.’nin lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı ancak beraat ettiği 32 sanıklı suç örgütü davasında ceza alan Hüseyin P.’nin verdiği ifade üzerine Ahmet Yılmaz’ın ölümü yeniden incelemeye alındı.

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada Emircan İ., Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve Baycan İ.’nin cinayeti uzun yıllar boyunca gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN CİNAYET DETAYI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Yılmaz’ın bir otomobilde boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

İddianameye göre Yılmaz’ın cansız bedeni önce bir çuvala konularak kullanılmayan bir maden ocağına bırakıldı. Daha sonra ise cesedin Ulutan Barajı’na atıldığı iddia edildi.

Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında “iştirak halinde kasten öldürme”, Emircan İ. hakkında ise cinayete azmettirme suçlamasıyla dava açıldı.

Baycan İ.’nin ise 2017 yılında lösemi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ KIRIP KAÇTI

Dosya kapsamında İlker E.K. 2025’te tutuklandı, daha sonra tahliye edildi. Şubat 2026’da Tarık Y. ile Köksal A. tutuklanırken, Emircan İ. hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken İ.’nin yaklaşık 2 ay önce elektronik kelepçesini kırarak firar ettiği belirtildi.

Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs hakkında “ev hapsi ihlali” ve “mala zarar verme” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldı. Adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Kaynak: DHA

Zonguldak, Ev hapsi, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    kirpili kalmamış 0 0 Yanıtla
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