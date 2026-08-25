Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu - Son Dakika
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Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu
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Mersin'de "Adana'ya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Selin Uçak'dan, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla Mezitli'de sağ halde bulundu.

Mersin'de ailesinin 4 gündür endişeyle aradığı 15 yaşındaki Selin Uçak'dan sevindiren haber geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda kayıp çocuk sağ halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre olay, 22 Ağustos günü meydana geldi. Babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini belirterek evden ayrılan 15 yaşındaki Selin Uçak 'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri  arama çalışması başlattı.

Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

BULUNARAK KORUMA ALTINA ALINDI

Kamera kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda Selin'in son olarak merkez Mezitli ilçesinde görüldüğü tespit edildi. Bölgeye yoğunlaşan emniyet mensupları, kısa sürede 15 yaşındaki çocuğun izine ulaşarak kendisini koruma altına aldı. Bulunduğu bilgisi derhal ailesine ulaştırılan Uçak, gerekli işlemler ve yönlendirmeler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu
Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Güncel, Adana, Çocuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ahmet keles ahmet keles:
    Allah gençlerimize yardımcı olsun kötü zamandayız 1 0 Yanıtla
  • ahmet keles ahmet keles:
    O Makyajı filtreyi bana yapsan türkiye güzeli olurum. 1 0 Yanıtla
    ahmet keles ahmet keles:
    bu yorum bu habere ait ilgili kişi ve kurumlardan özür dilerim 1 0
  • Suat genç Suat genç:
    gitti malum yeri hallettirdi geri döndü artık özgür takılır 1 0 Yanıtla
  • ismail deniz ismail deniz:
    Sevindik Allah kimseye göstermesin 0 0 Yanıtla
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