Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu
Mersin'de "Adana'ya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Selin Uçak'dan, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla Mezitli'de sağ halde bulundu.
Mersin'de ailesinin 4 gündür endişeyle aradığı 15 yaşındaki Selin Uçak'dan sevindiren haber geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda kayıp çocuk sağ halde bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Edinilen bilgilere göre olay, 22 Ağustos günü meydana geldi. Babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini belirterek evden ayrılan 15 yaşındaki Selin Uçak 'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.
BULUNARAK KORUMA ALTINA ALINDI
Kamera kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda Selin'in son olarak merkez Mezitli ilçesinde görüldüğü tespit edildi. Bölgeye yoğunlaşan emniyet mensupları, kısa sürede 15 yaşındaki çocuğun izine ulaşarak kendisini koruma altına aldı. Bulunduğu bilgisi derhal ailesine ulaştırılan Uçak, gerekli işlemler ve yönlendirmeler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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