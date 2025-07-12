Teksas\'taki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 121

HOUSTON, 12 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükselirken, 150 kişiden haber alınamıyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü eyalet merkezine gerçekleştirdiği ziyarette, sel felaketine yönelik müdahaleye ve hükümet politikalarına yönelik eleştirilere bir kez daha tepki gösterdi.