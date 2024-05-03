Teksas Ulusal Muhafızları'na mensup görevli, ABD-Meksika sınırında mermi ateşlerken görüntülendi - Son Dakika
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Teksas Ulusal Muhafızları'na mensup görevli, ABD-Meksika sınırında mermi ateşlerken görüntülendi

Sosyal medyada dolaşımda olan bir videoda, Teksas Ulusal Muhafızları'na mensup bir görevli, ABD-Meksika sınırında göçmenlere karşı mermi ateşlerken görüntülendi. Videoda, sınır muhafızının dikenli telin arkasından mermi ateşlediği ve İspanyolca, 'Aramızda çocuklar var! Çocuklar var!' diye bağıran kişilerin duyulduğu görülüyor. Bu olay, göçmen krizinin devam ettiği Teksas eyaletindeki sınırdaki gelişmeleri gözler önüne seriyor.

03.05.2024 12:07
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HOUSTON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Teksas Ulusal Muhafızları'na mensup bir görevli, sosyal medyada dolaşımda olan bir videoda ABD-Meksika sınırında göçmenlere karşı mermi ateşlerken görüntülendi.

ABD-Meksika sınırındaki gelişmeleri bildiren Border Report haber sitesi tarafından Çarşamba günü yayımlanan 24 saniyelik videoda, bir sınır muhafızının Rio Grande Nehri boyunca uzanan dikenli telin arkasından mermi ateşlediği görülürken, videoda görülmeyen kişilerin İspanyolca, "Aramızda çocuklar var! Çocuklar var!" diye bağırdığı duyuluyor.

Muhafız, siyah bir kamyonetin önce önünde, sonra arkasında ayakta duruyor. Videoda İspanyolca, "Onu kaydedin! Kayda alın!" "Bize nasıl davrandıklarını görün!" şeklinde sesler duyuluyor.

The Newsweek dergisinde yer alan bir haberde, videonun sınırın Meksika tarafından kayda alındığı belirtildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde yayın yapan KRQE medya kuruluşu, Salı günü dikenli teli kestikleri görülen çok sayıda kişinin fotoğraflandığını bildirdi.

El Paso Times gazetesi Mart ayında yayımladığı bir haberde, yüzlerce göçmenin El Paso bölgesindeki Rio Grande Nehri boyunca uzanan dikenli telleri aştığını ve Teksas Ulusal Muhafızları'na mensup askerlerin göçmenleri engelleyemediğini kaydetmişti.

ABD federal verilerine göre, ülkenin güney sınırında yer alan Teksas eyaleti 2023 mali yılında göçmen girişlerinin yaklaşık yüzde 59'una, Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılının ilk yarısındaysa yüzde 43'üne sahne oldu.

Kaynak: Xinhua

Göçmen, Teksas, Politika, Güncel, Son Dakika

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