Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yapay zeka destekli uygulama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yapay zeka destekli uygulama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yapay zeka destekli uygulama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri, tekstil atıklarının geri dönüşümünde kullanılabilmesi için mobil uygulama geliştirdi.

RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri, tekstil atıklarının geri dönüşümünde kullanılabilmesi için mobil uygulama geliştirdi. Geliştirilen uygulama ile fabrikalar, ürünlerin fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor; yapay zeka teknolojisi de kumaşın türünü ve özelliklerini insan müdahalesine gerek kalmadan saniyeler içinde analiz ederek sınıflandırıyor. Avrupa Birliği'nin 2027 yılında zorunlu kılacağı sistemlerle entegre çalışan uygulama, TEKNOFEST 2026 kapsamındaki Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğçem Partal'ın danışmanlığında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Beyzanur Yavuz ve Şevval Asi ile Matematik Bölümü öğrencisi Zehra Ürkmez, tekstil sektöründeki ham madde israfını ve atık problemini çözmek için yenilikçi mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile fabrikalar, ürünlerin fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor; yapay zeka teknolojisi de kumaşın türünü ve özelliklerini insan müdahalesine gerek kalmadan saniyeler içinde analiz ederek sınıflandırıyor.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDULAR

Uygulama, atık sahiplerini doğrudan geri dönüşümcülerle buluşturarak aradaki yüzde 30-40'lık komisyon oranlarını yüzde 3-4 seviyelerine kadar düşürmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Çevre Bilgi Sistemi (UÇBS) ile entegre çalışan sistem, Avrupa Birliği'nin 2027 yılında zorunlu kılacağı 'Dijital Ürün Pasaportu' altyapısını da bünyesinde barındırıyor. Öğrenciler ayrıca geliştirdikleri uygulamayla TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

'BAŞARI TAMAMEN ÖĞRENCİLERİMİZİN'

Sıfır atıkla ilgili bir proje üretmek istediklerini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Tuğçem Partal, "Öncelikle bu başarı bizim öğrencilerimizin. Öncelikle onları ben de tebrik ediyorum. Bu sene bizim ülkemizde düzenlenecek olan COP31'den yola çıkarak Sıfır Atık'la ilgili proje üretmek istedik. Türkiye'de Sıfır Atık projesinde finale kalan 20 takımdan 3'ü benim öğrencilerimdi. ve 'Arget Zero Code' adlı takımı da bu takımlar arasından 1'inci olup, bizleri gururlandırdı. Projede biz tekstil atıklarının tekrardan geri dönüşümle hayata nasıl kazandırıldığıyla ilgili bir mobil uygulama geliştirdik. Bununla ilgili de yaptığımız araştırmalar sonucunda, özellikle tekstil fabrikalarıyla görüşmeler yaparak, bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağladık" dedi.

'ATIKLARI HAM MADDEYE DÖNÜŞTÜRELİM İSTEDİK'

Tekstil atıkları ham maddeye dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen takım üyelerinden 3'üncü sınıf öğrencisi Beyzanur Yavuz, "Üzerimizde gördüğünüz bu tişörtlerin üretiminin arka planında çok fazla atık yatıyor. Bunlar atık olarak kalmasın, bizler bunları ham maddeye dönüştürelim istedik. Fabrikamız ürünün fotoğrafını çekiyor, bu sayede kumaş tanımlanıyor ve daha sonrasında bunu bizim yapay zekamız analiz ediyor. Kimseyi uğraştırmadan uygulamamız bunu kendi kendine yapıyor. Aynı zamanda bakanlığın UÇBS sistemiyle de entegre etmeyi hedefledik" diye konuştu.

'BİRİNCİ OLUP GELDİK'

Birinci oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Şevval Asi ise"Çok gurur vericiydi bizim için. Hep birlikte buradan Ankara'ya gidip, bakanlıkta bir sunum yaptık. Jürilerle dolu bir odada kendimizi çok iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum, projemize güveniyorduk. Bu şekilde de sunumumuzu gerçekleştirip, birinci olup geldik" dedi.

'PES ETMEYİ DÜŞÜNDÜK AMA DEĞDİ'

Sürecin zor olduğunu söyleyen Zehra Ürkmez de "Bu sürece başlarken bu kadar iyi ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Çok yorulduk, zaman zaman pes etmeyi bile düşündük ancak böylesine büyük bir yarışmada derece almak, verdiğimiz tüm emeklere değdi ve hepimizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiYapay ZekaTekstilGüncelSon Dakika

İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a çok ağır ceza kapıda Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu Geriye bu görüntüler kaldı Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:55
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 10:06:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yapay zeka destekli uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei