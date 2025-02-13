Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri - Son Dakika
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Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri

İsrailliler, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de eylem yaptı.

13.02.2025 10:17
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Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tamamlanması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nun güney yönünü trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine seslendi.

Eylemciler, Gazze'de tutulan esirlerin fotoğraflarını taşıdı, esir takasının uygulanması için sloganlar attı.

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan İsraillilerin de fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'de tutulan esirlerin bir an önce geri getirilmesini istedi.

Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda esir takası anlaşmasının devam etmesi ve uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail polisinin göstericileri otoyoldan uzaklaştırdığı ve yolun trafiğe açıldığı belirtildi.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri - Son Dakika

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