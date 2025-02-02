Teleferikle Tehlikeli Yolculuk Dönemi Sona Erdi

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RİZE'de sarp arazide yolu olmayan evlerine, kurdukları varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle ulaşım sağlayan köylülerin çelik tel üzerinde 100 metre yükseklikteki tehlikeli yolculukları, bölgeye yapılan 2,5 kilometrelik yol ile sona erdi. Köylüler yeni yoldan evlerine güvenle ulaşım sağlarken, teleferiği sadece yük taşımak için kullanıyor.

Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde, 1960 yılında sarp ve ormanlık bölgede yol bulunmayan evlere ulaşım sağlamak için 'varangel' olarak bilinen teleferik sistemi kuruldu. Ana yola 150 metre yükseklikte ve 750 metre uzunluğunda dik bir şekilde kurulan teleferik sistemiyle önce eşya ve yük taşınırken, zamanla köylüler de kabini kullanarak evlerine ulaşmaya başladı. Birçok kazaya neden olan teleferikle tehlikeli yolculuk, köy muhtarı Osman Yıldırım'ın girişimleriyle 2,5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapılmasıyla son buldu. Artık hizmete giren yeni yolla güvenle evlerine ulaşım sağlayan köylüler, teleferiği ise sadece yük taşımak için kullanıyor.

'İNSANLARI TEHLİKEDEN KURTARDIK'

Köyde yıllardır teleferik kullanıldığını söyleyen Karaağaç Köyü Muhtarı Osman Yıldırım, "Burada insanların hayallerini gerçekleştirdik. Onların yolunu yaptırdık. Ben de o tele bindim. Korkutucu tabi 750 metre telle inip, geliyorsun. Düştü mü kırılmayan kemiğin kalmayacak. Çok düşenler de oldu. Burada ağaçlar zarar görmesin diye uygun bir yerden yolumuzu yaptık. 2,5 kilometrelik yolu kısa sürede bitirdik. İnsanları tehlikeden kurtardık" dedi.

'YOLUMUZ YAPILDI RAHATLADIK'

Teleferiğin 8 katlı bina yüksekliğinden geçtiğini söyleyen Eryale Ar, "Çok mutluyuz. Çocukluğum burada geçti. Biz okula gitmek için 2-3 saat yürüyorduk. Yol olmadığından dolayı ilkokula kadar okuyabildik daha sonra okuyamadık. Sonra teleferik yapıldı. Onu kullanmaya başladık. Teleferikten çok düşen oldu. Ben çok korkuyordum. Benim ikiz çocuğum var. Gece çocuklarım hastalandı. Gece yarısı çocuklarımı kucağıma alıp teleferikle indim. Allah'a emanet gidiliyordu. 'Allah'ım bizi koru diyerek' aşağıya indim. Aşağıya inene kadar hatmediyordum. Şimdi yolumuz yapıldı, rahatladık" diye konuştu.

'ÇOK DÜŞENLER OLDU'

Teleferik kabininden düşenlerin olduğunu söyleyen Fazliye Dağ ise "Yoldan önce herkes teleferiği kullanıyordu. Çok düşenler oldu. Doktora da gidip gelemiyordum. Yol yapılması için çok uğraşıldı. Muhtarımızdan Allah razı olsun, söz verdiği gibi yolu kapımıza getirdi. Çok eziyet çektik. Tel çok yüksekte aşağıya düştün mü gittin" ifadelerini kullandı.

'MECBUR BİNİYORDUK'

Köyün en yaşlılarından Süleyman Dağ (92) da "Yıllarca ben bu tel ile aşağıya inip çıkıyordum. Yol yaptıramadık. En sonunda muhtarımız yolumuzu yaptı. Çoluk çocuk herkes bu telle gidip geliyordu. Biz de mecbur biniyorduk. Muhtar bize söz verdi, yolumuzu yaptı" dedi.