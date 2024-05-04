Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 18 Tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 18 Tutuklama

Şanlıurfa\'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 18 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüpheliler, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak yasa dışı kazanç sağlamaya çalışıyorlardı. Operasyon kapsamında ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayar ve flash bellekler delil olarak kullanılacak.

04.05.2024 13:31
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtıp gözdağı vererek yasa dışı kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcılara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince, 30 Nisan'da Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 18 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 18 Tutuklama - Son Dakika
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