Telefon Dolandırıcılığına Dikkat

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Gümüşhacıköy Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından telefon dolandırıcılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan el broşürlerini dağıttı.

Broşürlerde, telefon dolandırıcılığında sıkça kullanılan yöntemler ve alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kaymakam Büşra Güneş, yaptığı açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda en kısa sürede polis ekiplerine başvurmalarını tavsiye etti.