Televizyon Anteni İçin Çatıya Çıkan Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi, Bayındır ilçesinde toprağa verildi.
Umut Mahallesi'nde dün yaşamını yitiren Kadir Aratlı'nın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca alındı.
Bayındır'ın Kızılcaova Mahallesi'ne getirilen cenaze, burada öğle vakti mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine Aratlı'nın yakınlarının yanı sıra Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da katıldı.
???????Aratlı'nın 10 gün önce İzmir Şehir Hastanesinin bilgi işlem biriminde işe başladığı, bu nedenle Bayındır'dan İzmir Karabağlar'a taşındığı, evi 6 gün önce kiraladığı belirtildi.
Karabağlar'da dün, televizyon antenini düzeltmek için çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşen Kadir Aratlı, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
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