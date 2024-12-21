Televizyon Kanalına Tehdit

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Sarıyer'de turnike kapısını kırarak girdiği televizyon kanalı binasında tehditte bulunan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, KRT TV'nin Sarıyer'deki binasına yönelik olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu akşam saat 17.15 sıralarında Sarıyer'de faaliyet gösteren bir ulusal kanalın ofisinde meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli H.Y'nin (55), ofis içinde bulunan cam turnike kapısını kırarak içeriye girdiği, üzerinde bomba düzeneği bulunmadığı, sadece adresteki görevli polise cep telefonundan el bombası resmi göstererek tehditlerde bulunduğu anlaşılmış, muhafaza altına alınan şüpheli şahsın alkollü olduğu belirlenmiştir."

Açıklamada, şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.