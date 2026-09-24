TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı gece trafiği diğer platforma kaydırıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametindeki güney yol platformunda trafik akışı her gün 22.00-06.00 saatlerinde diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derzlerin üzerine yerleştirilen rampalardan sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Gerede-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşağı'ndaki köprü genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36-40. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ankara yolunun ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi 36-41. kilometrelerinde ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 1-2. kilometrelerinde Sivas istikametindeki Kızılırmak Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kangal istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde ulaşım, Çeşmeli-Mersin istikametinden birer şeritle iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.