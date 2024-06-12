TEM Otoyolu'nda kamyonun bariyerleri aşması sonucu 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TEM Otoyolu'nda kamyonun bariyerleri aşması sonucu 2 sürücü yaralandı

Arnavutköy'de, TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşıp karşı istikamete geçen kamyon, Karayolları Genel Müdürlüğü ekip aracına çarptı. Kaza sonucu kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, ekip aracının sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

12.06.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de, TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşıp karşı istikamete geçen kamyonun çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ekip aracına çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Hadımköy mevkisinde, İstanbul istikametinde seyreden ip yüklü 41 LL 866 kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerleri aşıp karşı istikamete geçti.

Kamyon burada yolun Edirne istikametinde çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ekip aracına çarptı.

Kamyondaki sürücü hafif yaralanırken ekip aracının sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik, Ulaşım, İstanbul, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda kamyonun bariyerleri aşması sonucu 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda kamyonun bariyerleri aşması sonucu 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement