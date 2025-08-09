TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Gültepe Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kazada 1 saatlik çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normal seyrine döndü. Otoyoldaki yoğunluksa dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda Trafik Normale Döndü - Son Dakika
