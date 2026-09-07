TEM Otoyolu'nda üstyapı onarımı, İzmit-Dilovası arası İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda üstyapı onarımı, İzmit-Dilovası arası İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları arasında üstyapı onarımı nedeniyle İstanbul istikametini trafiğe kapattı ve sürücüleri D-100'e yönlendirdi. Ayrıca birçok ilde devam eden yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları 0-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi-Limontepe kavşakları 0-2. kilometrelerindeki aydınlatma direklerinin değişim çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. kilometrelerindeki genişletme ve İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 12-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 58-64. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve yaklaşımlarında drenaj sistemleri ile bordür diplerindeki temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda üstyapı onarımı, İzmit-Dilovası arası İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda üstyapı onarımı, İzmit-Dilovası arası İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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