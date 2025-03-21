TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 araç karıştı. 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası yol bir saat boyunca ulaşıma kapandı.

21.03.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) TEM OTOYOLU'NDA 10 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 2 ÖLÜ, 4 YARALI

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde 4 otomobil ve 6 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza, 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 4 otomobil ve 6 TIR çarpıştı. Kaza sonucu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücüsü öğrenilemeyen 70 BD 008 dorse plakalı TIR'a arkadan çarpan 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ve yanında bulunan Kadir Balaban'ın (38) hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOYOLUN İSTANBUL İSTİKAMETİ 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı 1 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

BİLGİ İÇİN

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Derince, Kocaeli, trafik, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:14:45. #7.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement