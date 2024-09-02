TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. LPG yüklü tankerin devrilmesiyle birlikte olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

02.09.2024 15:40
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. LPG yüklü tanker, bariyerleri aşıp, ağaçlık alana devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı, kazaya karışan araçların kaldırılması için de çalışmalara başlandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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