TEM Otoyolu\'ndaki Dinlenme Tesislerinde Hırsızlık ve Gasp Yapan Şüpheliler Tutuklandı

TEKİRDAĞ'da TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde mola veren araçlardan gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan E.E. ile S.E.'nin çeşitli suçlardan toplam 93 ayrı suç kaydı çıktı. Jandarmanın yakaladığı 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde hırsızlık, gasp ve yağma ile mola veren araçların camlarını kırarak, içerisindeki para ve kıymetli eşya hırsızlıkları yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), yaptığı çalışmada şüphelilerinin sahte ve çalıntı plakalı araçlar ile olayları gerçekleştirdiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen jandarma, E.E.'yi İstanbul'da yakaladı. Gasp, yağma, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından 41 ayrı suç kaydı bulunan E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Daha sonra İstanbul'da yakalanan diğer şüpheli S.E.'nin de hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından 52 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Tekirdağ'a getirilen S.E.'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda, suçta kullanılan otomobil, 3 telefon, 7 araç camlarını kırmakta kullanılan buji, yüzlerini kapamada kullanılan bere ve maskeler ele geçirildi
İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tony Ödülleri'ne layık görülen Rivera, 70 yıllık başarılı tiyatro kariyeriyle tanınıyordu.
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,3570 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 103,6 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'ndaki Dinlenme Tesislerinde Hırsızlık ve Gasp Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?