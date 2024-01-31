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TEM Otoyolu'ndaki Dinlenme Tesislerinde Hırsızlık ve Gasp Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'ndaki Dinlenme Tesislerinde Hırsızlık ve Gasp Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde hırsızlık, gasp ve yağma olayları yaşandı. Jandarma tarafından yakalanan E.E. ve S.E. isimli şüphelilerin toplamda 93 ayrı suç kaydı bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan aramalarda suçta kullanılan araçlar ve malzemeler ele geçirildi.

31.01.2024 11:38
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TEKİRDAĞ'da TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde mola veren araçlardan gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan E.E. ile S.E.'nin çeşitli suçlardan toplam 93 ayrı suç kaydı çıktı. Jandarmanın yakaladığı 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde hırsızlık, gasp ve yağma ile mola veren araçların camlarını kırarak, içerisindeki para ve kıymetli eşya hırsızlıkları yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), yaptığı çalışmada şüphelilerinin sahte ve çalıntı plakalı araçlar ile olayları gerçekleştirdiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen jandarma, E.E.'yi İstanbul'da yakaladı. Gasp, yağma, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından 41 ayrı suç kaydı bulunan E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Daha sonra İstanbul'da yakalanan diğer şüpheli S.E.'nin de hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından 52 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Tekirdağ'a getirilen S.E.'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda, suçta kullanılan otomobil, 3 telefon, 7 araç camlarını kırmakta kullanılan buji, yüzlerini kapamada kullanılan bere ve maskeler ele geçirildi

TEM Otoyolu\'ndaki Dinlenme Tesislerinde Hırsızlık ve Gasp Yapan Şüpheliler Tutuklandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'ndaki Dinlenme Tesislerinde Hırsızlık ve Gasp Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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