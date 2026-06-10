TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM\'de zincirleme kaza: 1 yaralı
10.06.2026 10:15  Güncelleme: 10:16
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TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil, iki araca çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet köprü çıkışında bir otomobil, 2 araca çarparak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı A34 NSM 978 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybededip önündeki iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle araç takla attı, sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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