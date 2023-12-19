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TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarpmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. - Son Dakika
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TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarpmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen kazada kamyonun TIR'a arkadan çarpması sonucu trafik yoğunluğu yaşandı. Kazada yaralanan olmazken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yavaş şekilde ilerlemeye başladı.

TEM yolunda kamyonun TIR\'a arkadan çarpmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.
19.12.2023 - 18:48,
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarptığı hasarlı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun İzmit ilçesi Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. (57) yönetimindeki 33 PT 842 plakalı kamyon, trafik nedeniyle yavaşlayan E.G. (34) yönetimindeki Azerbaycan plakalı 57 CJ 071 TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yavaş şekilde ilerlemeye başladı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarpmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarpmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. - Son Dakika
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