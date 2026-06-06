İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Temizliğine Gönüllü Destek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Temizliğine Gönüllü Destek

06.06.2026 12:00  Güncelleme: 12:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez temizliği çalışmalarına, Dünya Çevre Günü kapsamında TEMA Vakfı gönüllüleri katıldı. Kıyı ve deniz temizliği yapılarak çevre bilinci vurgulandı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez ve kıyı temizliği çalışmalarına, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında destek geldi. TEMA Vakfı gönüllüleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin günlük deniz temizliği çalışmalarına katılarak hem kıyıda hem de denizde yürütülen çevre faaliyetlerini yerinde deneyimledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'in temiz tutulması amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında TEMA Vakfı gönüllüleri de eşlik etti. Etkinlik kapsamında gönüllüler, belediye ekipleriyle birlikte kıyı temizliği yaparak çevreye bırakılan atıkları topladı. Kıyı temizliğinin ardından gönüllüler, Deniz Koruma Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte temizlik çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin çalışma süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan gönüllüler, çevre temizliğinin yalnızca özel günlerde değil, yılın her günü sürdürülen bir mücadele olduğuna dikkat çekti.

MAVİ 3'TE DENİZ TEMİZLİĞİ EĞİTİMİ

Programın ikinci bölümünde gönüllüler, İzmir Körfezi'nde görev yapan Mavi 3 Deniz Süpürge Gemisi'ne çıkarak denizde yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde gözlemledi. Gemi personeli tarafından yüzer atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Gönüllüler, deniz yüzeyindeki plastik, ambalaj ve diğer atıkların özel ekipmanlarla nasıl toplandığını izlerken, deniz kirliliğinin önlenmesinde bireysel farkındalığın önemine ilişkin bilgilendirildi.

ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ORTAK MESAJ

Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. TEMA gönüllüleri ile belediye ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışma, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir Körfez için toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi açısından örnek oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Temizliğine Gönüllü Destek - Son Dakika

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