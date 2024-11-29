Temel Nal'ın Münih'teki Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Temel Nal'ın Münih'teki Sergisi Büyük İlgi Gördü

Temel Nal, Münih'te açtığı 'DataWorld' sergisiyle yapay zekanın etkilerini vurguladı.

29.11.2024 19:48
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Fotoğraf sanatçısı Temel Nal'ın, Almanya'nın Münih kentinde açtığı sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Sanatçı Nal'ın "DataWorld - PandoraUtopiaRisk" adlı sergisi 65. Münih Kitap Fuarı vesilesiyle Münih'teki Haus der Kunst adlı sanat evinde açıldı.

Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan sergide sanatçı, yapay zekanın küresel ekoloji, ekonomiler ve kültürel ifadeler üzerindeki geniş etkisine dair bir farkındalığa dikkati çekiyor.

Nal'ın dijital filtre tekniği ile çektiği fotoğraflardan oluşan eserler daha önce de Avrupa'nın farklı ülkeleri ve ABD'de sergilenmişti.

Serginin küratörü olan Paula Domzalski, Nal'ın uluslararası alanda gelecek vaat eden, ödüllü bir fotoğraf sanatçısı olduğunu belirtti.

Domzalski, Nal'ın fotoğraf makinesiyle adeta resim yaptığını ve fırça darbelerini çekim sırasında belirlediğini söyledi.

Fotoğraf sanatçısı Nal, Almanya'nın Wolfratshausen kenti, İngiltere'nin başkenti Londra ve yine Münih'teki ünlü Villa Stuck müzesindeki kişisel sergisinden sonra yoğun ve başarılı bir yıllı geride bırakmış oldu.

"DataWorld - PandoraUtopiaRisk" sergisi, 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Temel Nal, gelecek yıl Londra, Fransa'nın başkenti Paris, ABD'nin Miami kenti başta olmak üzere farklı ülkelerde sergiler düzenleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Temel Nal'ın Münih'teki Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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