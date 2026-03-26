Temizlik İşçisinden Duyarlı Davranış

Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye işçisinin, ayakkabısını çıkarıp girdiği marketten alışveriş yapması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İmranlı Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 32 yaşındaki Şerif Koç, alışveriş için ilçedeki zincir markete gitti.

Markette zeminin yeni temizlendiğini gören Koç, kapının önünde ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla alışverişine devam etti.

Koç, market çalışanlarının "Ayakkabınızı çıkarmanıza gerek yok." demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirterek, alışverişini bu şekilde yaptı.

Bu anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şerif Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş yapmak için markete girdiğini söyleyerek, "Kapıdan içeriye girdiğimde ayakkabımın çamur olduğunu fark ettim. Yerler çamur olmasın diye ayakkabımı elime aldım ve çıkış kapısına kadar elimde götürdüm. Burada çalışan arkadaşlar, 'Ayakkabını lütfen giy.' diye uyardı. Emeğe ve işçiye saygımdan dolayı çıkış kapısına kadar öyle gittim, içim rahat etmedi." dedi.

Market çalışanı Muhammet Yıldız ise duyarlı davranışından dolayı Koç'a teşekkür etti.

Koç markete geldiğinde yeni temizlik yaptıklarını anlatan Yıldız, "Ayakkabılarını çıkardığını gördük ve neden çıkardığını sorduk. Ayakları çamurluydu, çıkarmasına gerek olmadığını söyledik ama emeğe saygısını gösterdi." diye konuştu.