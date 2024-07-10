Temizlik personeli bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
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Temizlik personeli bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

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Elazığ'da temizlik görevlisi Emrah Keskin yolda bulduğu ve içerisinde 2 bin 800 TL bulunan cüzdanı polise teslim etti. İçinde 2 bin 800 TL, kimlik kartı ve kredi kartlarının bulunan cüzdanın, yapılan araştırma sonucu sahibine teslim edildiği bildirildi.

10.07.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Temizlik personeli bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

ELAZIĞ - Elazığ'da temizlik görevlisi Emrah Keskin yolda bulduğu ve içerisinde 2 bin 800 TL bulunan cüzdanı polise teslim etti.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Emrah Keskin, Doğukent Mahallesi Molla Bahri Camii civarında cüzdan buldu. Temizlik görevlisi, içinde para bulunan cüzdanı Hazar Şehit Osman Bozanbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. İçinde 2 bin 800 TL, kimlik kartı ve kredi kartlarının bulunan cüzdanın, yapılan araştırma sonucu sahibine teslim edildiği bildirildi.

Temizlik yaptığı esnada içinde para dolu cüzdan bulduğunu ifade eden Emrah Keskin, "Sabah saatlerinde Molla Bahri Camii civarında bir arkadaşımla birlikte görevimi icra ederken gözüme bir cisim çarptı. Yaklaştığım zaman içerisinde 2 bin 800 lira para, kimlik kartı ile kredi kartlarının olduğunu gördüm. Gerekli yerlere bilgiyi verdik. Amirim ile birlikte Ulukent Mahallesi'nde bulunan polis merkezine geldik ve cüzdanı teslim ettik" dedi.

Kaynak: İHA

Emrah Keskin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik personeli bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

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