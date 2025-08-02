Temmuz'da İhracat ve İthalat Verileri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Temmuz'da İhracat ve İthalat Verileri Artış Gösterdi

02.08.2025 12:46
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Temmuz ayında ihracat %11 artışla 24,9 milyar dolar, ithalat %5,4 artışla 31,4 milyar dolar oldu.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 24 milyar 952 milyon dolara, ithalat yüzde 5,4 yükselerek 31 milyar 376 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat temmuzda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11 artışla 24 milyar 952 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 376 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 7,8 artarak 56 milyar 327 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 12,1 azalışla 6 milyar 424 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,1 puan artarak yüzde 79,5'e yükseldi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 3,2 puan artışla yüzde 89,9 olurken enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 4,2 puan yükselerek yüzde 91,5'e çıktı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 9,3 artışla ve 12 milyar 811 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,2 artış ve 7 milyar 941 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 40,7 artış ve 3 milyar 699 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 95,5 (23 milyar 827 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,2 (558 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (403 milyon dolar) oldu.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 968 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 663 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 569 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,5 olarak hesaplandı.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 128 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 324 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 910 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Temmuzda en çok ithalat yüzde 0,1 artış ve 20 milyar 472 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 13,8 artış ve 5 milyar 376 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 17,2 artış ve 5 milyar 345 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 83,6 ile imalat sanayisinde (26 milyar 223 milyon dolar), yüzde 10,9 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 426 milyon dolar), yüzde 3,2 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 7 milyon dolar) hesaplandı.

Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 637 milyon dolarla Çin, 3 milyar 566 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 994 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,4 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 875 milyon dolarla AB, 8 milyar 822 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 332 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,2 arttı

GTS kapsamında ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 5,2 artarak 156 milyar 360 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 yükselerek 212 milyar 221 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 6,2 artışla 368 milyar 581 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 12,2 yükselişle 55 milyar 860 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 73,7 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz'da İhracat ve İthalat Verileri Artış Gösterdi - Son Dakika

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