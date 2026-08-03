Temmuz Enflasyonu %3,07 Arttı
ENAG'a göre yıllık enflasyon temmuzda %50,49 olarak kaydedildi.
(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, enflasyon temmuz ayında yüzde 3,07, yıllık bazda ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşti.
ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Enflasyon Araştırma Grubu Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Temmuz 2026 döneminde yüzde 3,07 oranında artmıştır. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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