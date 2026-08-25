Temmuz İhracatı Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında ihracatın yüzde 2,9 artarak 25 milyar 600 milyon dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerinin kaydedildiğini açıkladı. Ocak-temmuz döneminde ise ihracat yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar olurken, 54 ilin ihracatında artış yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Bakanlık, temmuz ayında ihracatın yüzde 2,9 artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerinin kaydedildiğini bildirdi. Ocak-temmuz döneminde ise ihracatın yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, "2026 yılı Temmuz ayında ihracatımız yüzde 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerine ulaştı" denildi.

Açıklamada, 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki ihracat verilerine ilişkin de, "2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız yüzde 3,4 oranında artarak 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, aynı dönemde 54 ilin ihracatında artış yaşandığını, 22 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, "2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 54 ilimizin ihracatı arttı, 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 2,9'luk artışla 25,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerine ulaşan ihracatımızda illerimizin çift haneli ihracat artışları dikkat çekmektedir" bilgisi yer aldı.

İHRACATTA İLK BEŞ İL İSTANBUL, KOCAELİ, İZMİR, BURSA VE TEKİRDAĞ

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Temmuz ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu. Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ikinci beş il olarak sıralandı.

Temmuz ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bursa'nın ihracatı 1 milyar 771 milyon dolar olurken, Tekirdağ 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında, 2026 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren iller de sıralandı.

Buna göre Mersin, 194 milyon dolarlık artışla birinci il oldu. İzmir, 135 milyon dolarlık artışla ikinci, Antalya 129 milyon dolarlık artışla üçüncü, Sakarya 128 milyon dolarlık artışla dördüncü, Gaziantep 121 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

Açıklamada, "2026 yılı itibarıyla Temmuz ayında ihracat artışının yüzde 64,3'ünü sırasıyla Mersin, İzmir ve Antalya illeri sağlamıştır" denildi.