Temsil ve Hafıza: 1882-1948 Sergisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nin Hikayesini Anlatıyor

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) hikayesi "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlığıyla, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.
Açılışta konuşan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan Elçi, üniversitenin kuruluşundan bu yana sanat, mimarlık ve tasarım alanında ülkenin geleceğini şekillendirdiğine dikkati çekerek, "Bu kurum 142 yıldır hiç yolunu saptırmamış bir kurum." dedi.
Elçi, serginin kurumun hafızasının birinci bölümü olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Gezeceğiniz sergi, kurumun hafızasının 4'te biri. Toplanan, düşünülen ve metine dönüştürülen hafızanın 4'te biri sergileniyor. Bu sadece bir parça. Serginin ikinci bölümünde sırada 1950'den sonra yepyeni bir kuruluş, yeni bir mimari anlayış, yeni bir eğitim programı, üniversite oluncaya kadar geçirdiğimiz dönem var. Bunun ardından onun sergisini yapacağız. Bunları elbette kitaplaştırarak geleceğe de bırakacağız."
"Hiçbir şekilde bir araya gelmeyen bu ürünler bu sergide bir araya geldi"
Serginin küratörlerinden Prof. Dr. Mehmet Sinan Niyazioğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
"MSGSÜ, geç Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze ulaşabilen ilk ve tek sanat kurum. Bu sergi kapsamında müzenin sergi salonlarında bulunan eserler, deposunda derin bir uykuda bulunan eserler, bu kurumun eğitimcilerinin ve mensuplarının yayınlamış olduğu yayınlar, Halil Ethem Eldem'in, Zeki Kocamemi'nin, Nazimi Yaver Yenal'ın zamanında tasarlamış olduğu teşhir masaları ve bantlar, hepsi sessizce bekliyorlardı. Kendi kendilerini anlatmak istiyorlardı ve bir araya geldiler. 1882'den 1948'e kadarki yangın sürecini anlatmak istediler, izleyicilerle buluşturdular, bizleri çalıştırdılar. Hiçbir şekilde bir araya gelmeyen bu ürünler bu sergide bir araya geldi."
Küratör Doç. Dr. Yasemin Nur Erkalır da 1987'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde resim kursu almaya başladığını ve müzeyle o zaman tanıştığını dile getirerek, "Bugün burada hep beraber olmak benim için çok büyük bir onur. Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Üniversitenin Mimarlık Fakültesi'nden küratör Prof. Dr. Nezih R. Aysel ise MSGSÜ'nün 142 yıl önce büyük umutlarla kurulduğuna işaret ederek, "Bugüne kadar hep ülkenin sanatına, mimarlığına bir şekilde iz bıraktı. Benim izlediğim kadarıyla ilk kez güzel sanatlarla birlikte ülkenin ve okulun tarihini (bu sergide) yan yana sergiledik. Umarım mimarlık ve sanat birlikteliğini yaşam boyu sürdürür." değerlendirmesini yaptı.
Sergi hakkında
Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulan, uzun süre Güzel Sanatlar Akademisi olarak devam eden, bugün ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne dönüşen Türkiye'nin ilk sanat okulunun uzun tarihçesi "Temsil ve Hafıza" sergisinde izleyiciye sunuluyor.
Cumhuriyet'in 100. yılı ve üniversitenin 142. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan sergi, 1948'de kurum hafızasına darbe vuran yangındaki kırılmaya kadarki döneme odaklanıyor ve sergiyi gezenlere bu süreçte akademililerce yürütülen "temsil" ve "hafıza" politikaları üzerinden bir okuma öneriyor.
Sergi, 4 Ağustos'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.
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