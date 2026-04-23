Temsili Büyükelçi: Duru Asya Demirel

23.04.2026 14:26
13 yaşındaki Duru Asya Demirel, 23 Nisan'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi oldu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in makam koltuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 13 yaşındaki Duru Asya Demirel'e temsili olarak bırakıldı.

Büyükelçilik makamında yapılan temsili devir teslim törenine, Birinci Müsteşar Günhan Emre Ersoy, büyükelçilik çalışanları ve "Ben büyükelçi olsam" konulu kompozisyon yarışmasında başarılı olan Demirel ile ailesi katıldı.

Büyükelçi Bilgiç'in makam koltuğuna oturan 13 yaşındaki Demirel, Türkiye'nin zengin tarihini, güçlü kültürünü, misafirperverliğini, farklıklarını bir arada yaşatan yapısını dünyaya anlatmak istediğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel bayramı çocuklara armağan etmesinin dünyadaki tüm çocukların barış, kardeşlik ve eşitlik içinde yaşaması dileğinin en iyi ifadesi olduğunu vurgulayan Demirel, "Bugün bu koltukta otururken yalnızca kendi hayallerimi değil, tüm çocukların özgür, güvenli ve mutlu bir gelecek özlemini temsil ettiğime inanıyorum." dedi.

Büyükelçi olarak görev yaptığı sürede, Rus çocukların Türk çocuklarla birlikte Atatürk'ün Rusya'da tanınması için projeler yapılması talimatı vereceğini dile getiren Demirel, Rusça olarak da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Diplomasi, Politika, 23 Nisan, Türkiye, Moskova, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

