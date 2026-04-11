Tendürek Geçidi\'nde Kar Engeli

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde gece başlayan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri bölgeye giderek sürücülere kumanya yardımında bulundu.

Öte yandan karla mücadele ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.