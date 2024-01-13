Tendürek Geçidi ulaşıma açıldı, mahsur kalan tırlar yoluna devam etti

Tırlar mahsur kalmıştı, Tendürek Geçidi ulaşıma açıldı

VAN - Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine ağlayan Tendürek Geçidi ulaşıma açılmasıyla bölgede mahsur kalan onlarca tır yoluna devam etti.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da etkili oluyor. Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından biri olan Van'ın Çaldıran ilçesini ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi, kar ve tipi sebebiyle dün gece Karayolları ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yol kapatılınca bölgede çok sayıda tır mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yolu ulaşıma açmasıyla bölgede mahsur kalan onlarca tır, yoluna devam etti. Karayolları ekiplerinin yol genişletme çalışması devam ediyor.