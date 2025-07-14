Tenekeciliğin Son Temsilcisi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mesleğinin son temsilcisi olan 77 yaşındaki Vehbi Çanakçı, 60 yıl önce başladığı tenekeciliği sürdürüyor.

İslahiye ilçesinde 60 yıldır tenekecilik yapan Vehbi Çanakçı, soba, soba tamiratı, mangal, kebap şişi ve semaver gibi malzemeler yaparak hayatını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ve iş yeri zarar gören Çanakçı, kendisine tahsis edilen Demokrasi Meydanı'ndaki 21 metrekarelik iş yerinde üretimini ve tamirat çalışmalarına devam ediyor.

Çanakçı, gelişen teknolojiyle mesleğin bitme noktasına geldiğini belirterek, artık çırak bulmakta da sıkıntı yaşadığını aktardı.

Mesleğinin son temsilcisi olduğunu kaydeden Çanakçı, sağlığı elverdiği sürece çalışma hayatında yer almak istediğini sözlerine ekledi.