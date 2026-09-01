TENMAK Lisans Başarı Bursu Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TENMAK Lisans Başarı Bursu Başvuruları Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanlığı, YKS'de ilk 100 bine giren 500 öğrenciye aylık 13.750 TL burs verecek.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarafından lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan başarı bursunda başvurular başladı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 41 bölümden 500 lisans öğrencisi, aylık 13 bin 750 lira burs alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programlarını başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki ayak üzerine oturan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor. TENMAK Araştırma Burs Programları'ndan ilk çağrısı, başarı bursu kategorisinde lisans öğrencilerine yönelik olarak açıldı. 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla https://burs.tenmak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlandı.

'BURSİYERLERE MENTÖRLER ATANACAK'

'TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı' adı verilen bu ilk programa 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek. 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkanı verilecek. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamaları doğrultusunda sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek. TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı'na kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Bursiyerlere, eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.

'GENÇLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Enerji Bakanlığı, Enerji, Güncel, Burs, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel TENMAK Lisans Başarı Bursu Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

10:46
ABB’den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu 27 gün sonra açıklandı
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı
10:40
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
10:25
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
10:20
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
10:16
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
09:36
Tartışma büyüyor Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:13:47. #7.12#
SON DAKİKA: TENMAK Lisans Başarı Bursu Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement