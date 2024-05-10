TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması Finaline Katılacak Öğrenciler Belirlendi

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Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın, 26 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belirlendi.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Eğitimde 1 Adım Ötesi İnisiyatifi tarafından Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla organize edilen yarışmaya 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takım başvurdu.

Öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok fikir insanının kitabını okuyarak yarışmaya hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen yarışmada öğrenciler, Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen 10 kitaptan sorumlu tutuldu.

Yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan'da 81 ilde eş zamanlı yapıldı.

İlk etabı kazanan öğrenciler listesine, "https://www.turkiyeentelektueloyunlari.com/" adresinden ulaşılabiliyor.

Her ilden il birincilerinin İstanbul'da katılacağı yarışmanın yarı finali 25 Mayıs'ta NUN Okulları'nda, finali ise 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya stüdyolarında yapılacak.

Birinci olacak takıma 100 bin, ikinci takıma 50 bin, üçüncü takıma da 30 bin lira ödül verilecek.

Dereceye giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla 30 bin, 20 bin ve 10 bin lira ödül takdim edilecek.