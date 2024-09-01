Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı

Geniş Video İzle

Bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) gelenekselleşen Çim Konserlerinde sevilen sanatçı Teoman sahne aldı. Binlerce İzmirli sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

01.09.2024 11:02  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) gelenekselleşen Çim Konserlerinde sevilen sanatçı Teoman sahne aldı. Binlerce İzmirli sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Çim Konserleri birbirinden değerli sanatçıları fuar ziyaretçileri ile buluşturuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Mert Demir ile yaşayan İzmirliler, Çim Konserlerinin ikinci gününde sevilen sanatçı ile Teoman ile unutmaz bir müzif ziyafeti yaşadı. Binlerce İzmirli hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti. Pankartlarla sanatçıya hayranlıklarını ifade eden izleyiciler telefon ışıklarını açarak alanda coşku dolu bir ortam yarattı. Teoman da konser alanını dolduran İzmirlilere, "İyi ki geldiniz, muhteşemsiniz" diyerek karşılık verdi.

Dolu dolu program

Çim konserleri Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Ayrıca Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne'de ise Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak.

Kaynak: ANKA

Teoman, İzmir, İef, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:23:30. #1.11#
SON DAKİKA: Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement