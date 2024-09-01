Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı

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(İZMİR)- Bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) gelenekselleşen Çim Konserlerinde sevilen sanatçı Teoman sahne aldı. Binlerce İzmirli sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Çim Konserleri birbirinden değerli sanatçıları fuar ziyaretçileri ile buluşturuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Mert Demir ile yaşayan İzmirliler, Çim Konserlerinin ikinci gününde sevilen sanatçı ile Teoman ile unutmaz bir müzif ziyafeti yaşadı. Binlerce İzmirli hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti. Pankartlarla sanatçıya hayranlıklarını ifade eden izleyiciler telefon ışıklarını açarak alanda coşku dolu bir ortam yarattı. Teoman da konser alanını dolduran İzmirlilere, "İyi ki geldiniz, muhteşemsiniz" diyerek karşılık verdi.

Dolu dolu program

Çim konserleri Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Ayrıca Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne'de ise Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak.