Teoman Yıldırım'dan Yeni Parti Müjdesi

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(ANKARA)- Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlanıyor. Yıldırım, siyasette yaşanan çatışmaların topluma zarar verdiğini belirterek, birleştirici olacaklarını ve siyasal görüş ayırmaksızın herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı iş insanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Birbiriyle çatışan siyasi blok dışında bağımsız ve toplum iradesinin ön planda olduğu bir yapı ile kuracakları partinin hedefinin "ülkenin dönüşüm programını sürdürmek, iç ve dış tehditlere karşı ülkeyi korumak, ülkenin askeri gücünü artırmak, ekonomik kalkınmasını güçlendirmek ve diplomatik gücünü küreselleştirmek" olduğunu ifade etti.

"Birleştirici olacağız, siyasal görüş ayırmaksızın herkesi kucaklayacağız"

Tarafların keskin bir biçimde karşıt tutumlar takındığı bir süreç yaşandığını belirten Yıldırım, "Çatışan ittifakların iç ve dış siyaset tercihleri topluma zarar veriyor" dedi. Yıldırım, birleştirici olacaklarını ve siyasal görüş ayırmaksızın ülkesini, bayrağını ve milletini seven herkesi kucaklayacaklarını kaydetti.

Uluslararası toplumun duyarsız kaldığı çatışmalarda inisiyatif alarak krizlerin derinleşmesinin önüne geçen barışçıl bir siyaset izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, "'Türkiye'de siyasal partilerin yönetim vizyonu daha çok seçim dönemlerinde tartışılır ve seçimi kazanan partinin dışındaki adayların projeleri çoğu zaman bir dahaki seçime kadar gündeme gelmez anlayışını yıkarak Türkiye için yerli ve milli çizgide kararlı projeler üreteceğiz ve kadrolarımızı bu alanda uzmanlardan oluşturacağız" dedi.

"Eleştiriye açık ve şeffaf olacağız"

Kent muhalefeti ve rakip siyasi aktörlerin yoğun eleştirilerine açık ve şeffaf olacaklarını kaydeden Yıldırım, "Çözüm odaklı bir siyasal merkez olacağız" ifadesini kullandı. "Türkiye siyasal hayatı açısından önümüzdeki yıllar dönüm noktasıdır" diyen Yıldırım, siyasetin kısır gündelik çekişmeler nedeniyle değer üretemediğini, buna son vererek özellikle ekonomik ve siyasal alanda yeni bir dönem açmak istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Kuşkusuz her seçim, vaatler ve projelerin dışında söz konusu dönemin şartları tarafından da şekillenir. Türkiye tarihinin siyasi ve ekonomik genel ülke politikalarına odaklanmasının dışında üreten ekonomi ve yerel yönetim proje anlayışı ile ülke kalkınmasını temel hedef almaktayız. Bağımsız yargı ve siyaseti itibarsızlaştırmaya kalkışacak her türlü eylemden uzak, güçlü muhalefet anlayışı ile iktidar olma mücadele içerisinde olacağımızı tüm Türkiye kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.