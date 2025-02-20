Teoman Yıldırım'dan Yeni Parti Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teoman Yıldırım'dan Yeni Parti Müjdesi

Teoman Yıldırım, 'Güçlü Türkiye' ile yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

20.02.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlanıyor. Yıldırım, siyasette yaşanan çatışmaların topluma zarar verdiğini belirterek, birleştirici olacaklarını ve siyasal görüş ayırmaksızın herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı iş insanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Birbiriyle çatışan siyasi blok dışında bağımsız ve toplum iradesinin ön planda olduğu bir yapı ile kuracakları partinin hedefinin "ülkenin dönüşüm programını sürdürmek, iç ve dış tehditlere karşı ülkeyi korumak, ülkenin askeri gücünü artırmak, ekonomik kalkınmasını güçlendirmek ve diplomatik gücünü küreselleştirmek" olduğunu ifade etti.

"Birleştirici olacağız, siyasal görüş ayırmaksızın herkesi kucaklayacağız"

Tarafların keskin bir biçimde karşıt tutumlar takındığı bir süreç yaşandığını belirten Yıldırım, "Çatışan ittifakların iç ve dış siyaset tercihleri topluma zarar veriyor" dedi. Yıldırım, birleştirici olacaklarını ve siyasal görüş ayırmaksızın ülkesini, bayrağını ve milletini seven herkesi kucaklayacaklarını kaydetti.

Uluslararası toplumun duyarsız kaldığı çatışmalarda inisiyatif alarak krizlerin derinleşmesinin önüne geçen barışçıl bir siyaset izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, "'Türkiye'de siyasal partilerin yönetim vizyonu daha çok seçim dönemlerinde tartışılır ve seçimi kazanan partinin dışındaki adayların projeleri çoğu zaman bir dahaki seçime kadar gündeme gelmez anlayışını yıkarak Türkiye için yerli ve milli çizgide kararlı projeler üreteceğiz ve kadrolarımızı bu alanda uzmanlardan oluşturacağız" dedi.

"Eleştiriye açık ve şeffaf olacağız"

Kent muhalefeti ve rakip siyasi aktörlerin yoğun eleştirilerine açık ve şeffaf olacaklarını kaydeden Yıldırım, "Çözüm odaklı bir siyasal merkez olacağız" ifadesini kullandı. "Türkiye siyasal hayatı açısından önümüzdeki yıllar dönüm noktasıdır" diyen Yıldırım, siyasetin kısır gündelik çekişmeler nedeniyle değer üretemediğini, buna son vererek özellikle ekonomik ve siyasal alanda yeni bir dönem açmak istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Kuşkusuz her seçim, vaatler ve projelerin dışında söz konusu dönemin şartları tarafından da şekillenir. Türkiye tarihinin siyasi ve ekonomik genel ülke politikalarına odaklanmasının dışında üreten ekonomi ve yerel yönetim proje anlayışı ile ülke kalkınmasını temel hedef almaktayız. Bağımsız yargı ve siyaseti itibarsızlaştırmaya kalkışacak her türlü eylemden uzak, güçlü muhalefet anlayışı ile iktidar olma mücadele içerisinde olacağımızı tüm Türkiye kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teoman Yıldırım'dan Yeni Parti Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: Teoman Yıldırım'dan Yeni Parti Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.