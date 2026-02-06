Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Afad Akreditasyon Sertifikasını Aldı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, AFAD akreditasyon sertifikasını alarak Eskişehir'de resmi afet müdahale ekipleri arasında yerini aldı.

Eskişehir Valiliği tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu'nda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla program düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı programda Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da yer aldı.

Programda AFAD Akreditasyon Patch Takma Töreni de gerçekleştirildi. Törende Vali Erdinç Yılmaz, akreditasyon kazanan ekiplere patchelerini takdim etti. TAK ekibi adına sertifikayı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu teslim aldı. TAK ekibi almış olduğu belge ile Eskişehir'de resmi afet müdahale ekipleri arasında yerini aldı.