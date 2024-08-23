Tepebaşı Arama Kurtarma ekibine yeni gönüllüler katıldı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibine katılan yeni gönüllüler ile tanışma toplantısı düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında kurulan TAK ekibine yeni gönüllüler katılıyor. Yeni gönüllülerle Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, doğal afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlerden ve verilecek eğitimlerin öneminden bahsetti. Ardından TAK Ekibi Eğitim Koordinatörü Zuhal Çelik, gelecek dönem verilecek eğitimlerden söz etti.

TAK ekibi, bünyesine katılan 21 yeni gönüllü ile 41'e ulaştı.