Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Ankara Çıkarması... Sosyal Demokrat Belediyecilik Modeli Parti Yönetimine Aktarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Ankara Çıkarması... Sosyal Demokrat Belediyecilik Modeli Parti Yönetimine Aktarıldı

11.02.2026 14:06  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ankara'da yaptığı ziyaretlerde sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını paylaştı ve Tepebaşı'nın ihtiyaçlarını yerel yönetimle görüştü.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla hem yerel yönetim çalışmalarını hem de ilçede inşa edilen sosyal demokrat belediyecilik modelini parti yönetimine aktardı.

Başkan Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ve ilçe yönetimi ile birlikte Başkent'te bir dizi ziyarette bulundu.

TBMM'de Eskişehir gündemi

Ankara programına Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyareti ile başlayan Başkan Ataç, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile bir araya geldi. Görüşmede Tepebaşı'nın öncelikli ihtiyaçları, devam eden projeler ve merkezi yönetim ile yürütülen süreçler ele alındı.

Vekiller ile yapılan görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile özel görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Tepebaşı'nda hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamaları ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

"Tepebaşı'nda sosyal demokrat anlayış mahalle mahalle inşa edildi"

Görüşmede, 2019 yılında CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan mahalle örgütlenmesi çalışmasının sonuçları da gündeme geldi. Ataç'ın seçim bölgesi olan mahallelerde yürütülen çalışmalarla sosyal demokrat anlayışın tabana yayıldığı ifade edildi.

Başkan Ataç ve beraberindeki heyet daha sonra CHP Grup Toplantısı'na katılarak Özel'in konuşmasını dinledi.

Ankara temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışımız Türkiye genelinde güçlenecek"

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya gelerek Tepebaşı'nda hayata geçirdiğimiz projeleri ve yurttaşlarımızın beklentilerini aktarma fırsatı bulduk. Sosyal demokrat anlayışı mahalle mahalle güçlendirdik. Yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmaların, ülke genelinde daha da yaygınlaşması adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Eskişehir Milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de kentimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Tepebaşı'nda halkçı, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu tartışma dürüstlükle yönetilenlerle yönetilmeyenler arasında"

CHP Grup Toplantısı'ndaki atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataç, Özel'in konuşmasına dikkati çekerek, "Sayın Genel Başkan'ın tarihi bir konuşma yapacağını tahmin ediyordum ve öyle de oldu. Tartışmalı konularda kafası karışık olanlara doğruyu son derece net bir şekilde anlattı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan siyasi tartışmaların özünde bir ahlak ve yönetim anlayışı meselesi olduğunu vurgulayan Ataç, "Bu tartışma dürüstlükle yönetilenlerle yönetilmeyenler arasındaki bir ayrımdır. Bu çizgi bugün çok açık biçimde ortaya konmuştur" dedi.

Ataç, Keçiören Belediye Başkanı'nın parti değiştirme iddiaları üzerinden yürüyen tartışmalara da değinerek, kamuoyunun bu süreci dikkatle izlediğini belirtti ve alınacak siyasi kararların sonuçlarının toplum nezdinde değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Ankara Çıkarması... Sosyal Demokrat Belediyecilik Modeli Parti Yönetimine Aktarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti Trafikte çekiciye tepki yağdı Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

16:07
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:13:32. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Ankara Çıkarması... Sosyal Demokrat Belediyecilik Modeli Parti Yönetimine Aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.