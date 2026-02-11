Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Ankara Çıkarması... Sosyal Demokrat Belediyecilik Modeli Parti Yönetimine Aktarıldı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla hem yerel yönetim çalışmalarını hem de ilçede inşa edilen sosyal demokrat belediyecilik modelini parti yönetimine aktardı.

Başkan Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ve ilçe yönetimi ile birlikte Başkent'te bir dizi ziyarette bulundu.

TBMM'de Eskişehir gündemi

Ankara programına Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyareti ile başlayan Başkan Ataç, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile bir araya geldi. Görüşmede Tepebaşı'nın öncelikli ihtiyaçları, devam eden projeler ve merkezi yönetim ile yürütülen süreçler ele alındı.

Vekiller ile yapılan görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile özel görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Tepebaşı'nda hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamaları ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

"Tepebaşı'nda sosyal demokrat anlayış mahalle mahalle inşa edildi"

Görüşmede, 2019 yılında CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan mahalle örgütlenmesi çalışmasının sonuçları da gündeme geldi. Ataç'ın seçim bölgesi olan mahallelerde yürütülen çalışmalarla sosyal demokrat anlayışın tabana yayıldığı ifade edildi.

Başkan Ataç ve beraberindeki heyet daha sonra CHP Grup Toplantısı'na katılarak Özel'in konuşmasını dinledi.

Ankara temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışımız Türkiye genelinde güçlenecek"

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya gelerek Tepebaşı'nda hayata geçirdiğimiz projeleri ve yurttaşlarımızın beklentilerini aktarma fırsatı bulduk. Sosyal demokrat anlayışı mahalle mahalle güçlendirdik. Yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmaların, ülke genelinde daha da yaygınlaşması adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Eskişehir Milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de kentimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Tepebaşı'nda halkçı, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu tartışma dürüstlükle yönetilenlerle yönetilmeyenler arasında"

CHP Grup Toplantısı'ndaki atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataç, Özel'in konuşmasına dikkati çekerek, "Sayın Genel Başkan'ın tarihi bir konuşma yapacağını tahmin ediyordum ve öyle de oldu. Tartışmalı konularda kafası karışık olanlara doğruyu son derece net bir şekilde anlattı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan siyasi tartışmaların özünde bir ahlak ve yönetim anlayışı meselesi olduğunu vurgulayan Ataç, "Bu tartışma dürüstlükle yönetilenlerle yönetilmeyenler arasındaki bir ayrımdır. Bu çizgi bugün çok açık biçimde ortaya konmuştur" dedi.

Ataç, Keçiören Belediye Başkanı'nın parti değiştirme iddiaları üzerinden yürüyen tartışmalara da değinerek, kamuoyunun bu süreci dikkatle izlediğini belirtti ve alınacak siyasi kararların sonuçlarının toplum nezdinde değerlendirileceğini sözlerine ekledi.