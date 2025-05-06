Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kursiyerlerle Buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kursiyerlerle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Belde Evi'nde kursiyerlerle bir araya gelerek, belde evlerinin gelişimi ve kursiyerlerin önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

06.05.2025 13:45
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Belde Evi'nde kursiyerlerle bir araya geldi. Ataç, "Bugün belde evlerimiz dolup taşıyor. Sahip çıkıyorsunuz ve biz bundan çok memnunuz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Şarhöyük Belde Evi'nde düzenlenen programda Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kursiyerlerle bir araya geldi. Birbirinden farklı onlarca kursun ücretsiz olarak verildiği belde evlerinin gelişiminden bahseden Ataç, kursiyerlerden gelen öneri ve istekleri not aldı.

Ataç, "Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sohbet etmeye, sizi dinlemeye geldim. Bizi her zaman desteklediniz. Bu destekle Tepebaşı'nda birçok ilki başardık. Sizlere belediye başkanlığı yapmaktan hep onur duydum. Tepebaşı Eskişehir'de, Eskişehir ise Türkiye'de çok farklı. Belde evi projemizi ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayata geçirdik. O dönemde hemen yanına kurduğumuz aşevi ile vatandaşların belde evini yakından görmesini sağladık. Ardından belde evi daha çok ilgi görmeye başladı ve başarmış olduk. Bugün belde evlerimiz dolup taşıyor. Sahip çıkıyorsunuz ve biz bundan çok memnunuz" diye konuştu.

Program, Başkan Ataç ve kursiyerlerin toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken, Başkan Ataç katılımlarından dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kursiyerlerle Buluştu - Son Dakika

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