Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçede göreve seçilen mahalle muhtarları ile buluştu. Ataç, "En iyi hizmet de en iyi siyasettir. Bu düstur ile işinize bakarsanız hiç başınız ağrımaz ve başarılı olursunuz" dedi.

Başkan Ataç, 31 Mart yerel seçimlerinde Tepebaşı bölgesinde göreve seçilen mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yer alan hangar binasında gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan Hüseyin İnce ve mahalle muhtarları katıldı.

Ataç, halka hizmet söz konusu olduğunda siyasetin arka planda kalması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Kadın muhtar sayımız 20'ye çıktı, her birini tebrik ediyorum. Biz Tepebaşı'nda gerçek bir aileyiz. Yaklaşık 25 yıldır birlikte çalışıyoruz, halkımız ile birlikte Tepebaşı'nı en iyi noktalara getirmeye gayret ediyoruz. Sizler mahallelerinizde bizlerin elimiz, kolumuz, gözümüzsünüz. Bu görevi tarafsız olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben belediyede hiç siyaset yapmıyorum. Seçilmemizle birlikte bize oy veren, vermeyen herkesin muhtarıyız, belediye başkanıyız. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Öyle olursanız vatandaşa eşit davranır, eşit hizmet edersiniz. Onlarla beraber daha rahat, herkesin dili olacak şekilde konuşursunuz. Benim 25 yıldır bu görevde kalmamın sırrı budur; partiler üstü şekilde hareket etmektir. Belediyeye, muhtarlığa girdiğimizde siyaset olmaz. Bunu böyle yaparsak başarılı oluruz. Ben sadece bir şeye tarafım, Mustafa Kemal Atatürk'e tarafım. Yaptığı devrimlere, Cumhuriyete, laikliğe, hukuk devletine tarafım. Vatanımız çok güzel arkadaşlar ve bu vatan bir bütündür. Onun için bu vatana layık şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben her zaman söylerim; en iyi siyaset en iyi hizmettir. En iyi hizmet de en iyi siyasettir. Bu düstur ile işinize bakarsanız hiç başınız ağrımaz ve başarılı olursunuz."