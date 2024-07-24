Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Burdur Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı. Ataç, sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

24.07.2024 17:18
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Burdur Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı. Ataç, "Yerel yönetim ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında tüm politikalarda sağlığı en üst seviyeye taşımak, sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı, Burdur Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sulderesi Hizmet Kampüsü'nde yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Cemil Tugay, Encümen üyeleri Başkan Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.

Başkan Ataç, "Yeni dönemde güzel çalışmalar, verimli toplantılar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yerel yönetim ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında tüm politikalarda sağlığı en üst seviyeye taşımak, sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapacağız. Misafirperverliği için Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ardından Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, konuklarını Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezi'ni gezdirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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