Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, ADD Eskişehir Şubesi'ni Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, göreve yeni seçilen Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avcı ve yönetimini ziyaret etti.

Ataç, ADD Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti. Ziyarette Avcı, dernek faaliyetlerine ilişkin Ataç'a bilgi verirken, yeni oluşturulan yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Eskişehir'de bulunan ve toplum yararına olan bütün sivil toplum kuruluşlarını her zaman desteklediğini ve yanlarında olmaya devam edeceğini vurgulayan Ataç, "Atatürkçü Düşünce Derneği olarak önemli bir sivil toplum kuruluşusunuz. Yeni yönetiminiz hayırlı olsun" dedi.