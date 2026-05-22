Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Belediye Personeli ile Bir Araya Geldi

22.05.2026 13:37  Güncelleme: 14:42
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye ve Avrupa'da örnek gösterildiğini belirterek, başarıyı birlikte kazandıklarını söyledi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile parmakla gösterilen bir belediye. Küllerinden bir ilçe doğdu. Bunu birlikte başardık" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.

"AVRUPA'DA BİLE PARMAKLA GÖSTERİLİYOR"

Bayramlaşma töreninde Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, "Belediyemizin insani tutumu, sıcaklığı, samimiyeti hiçbir resmi kurumda yok. Ondan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Zor ve kara günlerden geçiyoruz. Daha azimle, daha kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Dimdik ayakta olacağız. Bu bizim için çok önemli. Tepebaşı Belediyesi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile parmakla gösterilen bir belediye. Hep birlikte koşturduk. Her zaman omuz omuza, el ele olduk. Yılmadan bugünlere kadar geldik. Küllerinden bir ilçe doğdu. Herkesin parmakla gösterdiği bir ilçe. Bunu birlikte başardık. Önümüzde bayram süreci var. İyi dinlenin, güzel bir bayram geçirin. Bayramdan sonra çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.

Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de bayramlaşma programlarında Başkan Ataç'a eşlik etti.

Kaynak: ANKA

