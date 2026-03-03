Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Ben Var Oldukça Sizlerle Beraber Olacağım"

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaş almışlar, engelli bireyler ve aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ataç, "Bugün salonun havası gerçekten çok farklı. Şunu söylemek istiyorum; ben var oldukça sizlerle beraber olacağım" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde konaklayan yaş almışlar, TEBEV'den hizmet alanlar ve Tepebaşı Belediyesi'nden hizmet alan engelli bireyler ile aileleri, belediyenin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Aynı sofrada buluşan vatandaşlar, ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşadı.

İftar programına, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, meclis üyeleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ataç, iftara katılan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak hal ve hatır sordu, "Hayırlı ramazanlar" dileklerini iletti. Programda Ataç, vatandaşlarla yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.

Ataç, şunları söyledi:

"Sizleri gördüm çok mutlu oldum. Her zaman Allah'a şükrederim sizlerle buluştuğum için. Geceleri yattığımda düşünürüm; ne kadar güzel işler yapıyoruz diye. Herkesin yapmaktan kaçındığı konularda insanlarla beraber olup, onların insani değerlerini paylaşarak bugünlere kadar geldik. Bu güzellikler bizler var oldukça sürecek arkadaşlar. Her zaman yanınızda olacağız."

Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır; 'Yorulmamak üzere yola çıktık.' Böyle bir bilge sözü Mustafa Kemal gibi vizyonlu bir insan söyler. Ramazan ayındayız. İftarlarda bir araya geliyor, sosyalleşiyor, hatır soruyor, birbirimize dokunuyoruz. Bugün salonun havası gerçekten çok farklı. Şunu söylemek istiyorum; ben var oldukça sizlerle beraber olacağım. Tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları ile farklı kesimlerden vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.