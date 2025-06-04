Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Çalışanlarla Bayramlaştı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, "Biz sevgiden, hukuktan, demokrasiden ve barıştan yanayız. Bunların olduğu yerde varız, olmadığı yerde yokuz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma töreninde Ataç, "Tepebaşı bölgesi çok huzurlu bir bölge. Buranın huzurunun kaçmasına izin vermeyeceğiz. Biz sevgiden, hukuktan, demokrasiden ve barıştan yanayız. Bunların olduğu yerde varız, olmadığı yerde yokuz. Hepinizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de bayramlaşma programlarında Başkan Ataç'a eşlik etti.