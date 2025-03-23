Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, CHP'nin Ön Seçiminde Oyunu Kullandı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, CHP'nin Ön Seçiminde Oyunu Kullandı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu kullanarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Ataç, oyların demokrasi ve hukuk adına kullanıldığını vurguladı.

23.03.2025 18:23  Güncelleme: 18:47
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oyunu kullandı. Ataç, "Ekrem Başkan bütün ülkenin desteğini alıyor. Mevcut cumhurbaşkanını göreve getiren seçmen de artık bu sandıklarda oy kullanıyor. Bu ülke Atatürk'ün ülkesidir" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde oyunu CHP İl Başkanlığı'nda 5 no'lu sandıkta eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte kullandı. Başkan Ataç'ın kızı Zeynep Ataç, Ekrem İmamoğlu'nun çocuklara yönelik olarak "Sandıkların başına gidip çizdikleri resimleri, duygularını, şiirlerini sandığa atarlarsa ben onları okumak istiyorum" mesajını karşılıksız bırakmadı. Zeynep Ataç, "Ekrem amca, seni çok seviyorum. Yalnız değilsin, hep yanındayım" yazılı mesajını dayanışma sandığına attı.

Ataç, "Bu oylar ülkeye demokrasi ve hukuk getirecek. Bundan sonra gençlerimiz hayal kurmaya başlayacak. Türkiye'de yaşamaktan keyif alacaklar, mutlu olacaklar. Bu oylar demokrasi adına hukuk adına kullanılan oylardır. Hayırlı uğurlu olsun. Kızım Zeynep de gençliği temsilen düşüncelerinin yer aldığı bir not attı. Ekrem Başkan bütün ülkenin desteğini alıyor. Mevcut cumhurbaşkanını göreve getiren seçmen de artık bu sandıklarda oy kullanıyor. Bu ülke Atatürk'ün ülkesidir. Atatürk tarafından buraya Cumhuriyet, laiklik ve hukuk devleti getirilmiştir. Biz bundan farklı bir şey kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, CHP'nin Ön Seçiminde Oyunu Kullandı - Son Dakika

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