Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Üreticinin Yanında Duran Projeleri Hayata Geçirmeye Devam Edeceğiz"
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Üreticinin Yanında Duran Projeleri Hayata Geçirmeye Devam Edeceğiz"

22.01.2026 14:57  Güncelleme: 16:02
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası ziyaretinde tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyerek çözüm bulma konusunda kararlılıklarını yineledi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Kurtuluş Uzun ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal üretimi destekleyen, üreticinin yanında duran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette Uzun, oda faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgi verirken, çiftçilerin üretim esnasında ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları da anlattı. Uzun, yerel yönetimlerin kendilerini desteklemelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç her zaman yanımızda ve destekçimiz oldu. Ben Başkanımıza üretime, üreticiye verdiği desteklerden ve bizi ziyaret ederek sorunlarımızı dinlemesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üreticilerin yanındayız"

Soğuk hava deposundan erken uyarı sistemlerine, kadın üreticilere verilen desteklerden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar pek çok projeyle üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı'nda kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerimizin emeğini korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman söylüyorum. Kalkınma kırsal ile başlar. Çiftçilerimizin üretim sürecinde yaşadıkları sorunları yerinde dinlemek, çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için son derece önemli. Tepebaşı Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal üretimi destekleyen, üreticinin yanında duran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, Başkan Ataç, CHP Niğde Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer'i telefon ile arayarak, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ve yönetim kurulu üyelerini görüştürdü. Uzun, çiftçilerin yaşadığı sorunları, Milletvekili Gürer'e aktarma imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Politika, Güncel

