Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Cork\'ta İrlanda Başbakanı Martin\'le görüştü

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Dünya Sağlık Örgütü'nün İrlanda'nın Cork kentinde düzenlediği İklim ve Sağlık Belediye Başkanları Zirvesi'nde ilçenin sosyal adalet, sağlık ve iklim eylemini buluşturan belediyecilik modelini anlattı. Ataç, İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile yaptığı birebir görüşmelerde de iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Başkan Ataç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Cork City Council iş birliğiyle İrlanda'nın Cork kentinde düzenlenen WHO İklim ve Sağlık Belediye Başkanları Zirvesi'ne (WHO Summit of Mayors on Climate and Health Action) katıldı. 4-6 Ekim arasında gerçekleştirilen zirvede Ataç, Tepebaşı'nın iklim eylemini halk sağlığı, sosyal eşitlik ve kırılgan grupların yaşam kalitesiyle birlikte ele alan belediyecilik anlayışını anlattı. Ataç, Tepebaşı adına Cork İklim ve Sağlık Eylem Çağrısı'na destek verdi.

İRLANDA BAŞBAKANI MARTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Zirvenin açılış programında İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile bir araya gelen Ataç, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede üstlenmesi gereken rol, sağlıklı kent politikaları ve toplum odaklı uygulamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ataç, Zirvede İrlanda Sağlık Bakanı Jennifer Carroll MacNeill ile de bir araya gelerek Tepebaşı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin MacNeill'e bilgi verdi.

ATAÇ, ESKİ İZLANDA BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ataç, zirvede gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde İzlanda Eski Başbakanı ve Pan-European İklim ve Sağlık Komisyonu Başkanı Katrín Jakobsdóttir, İzlanda Milletvekili ve Reykjavik Eski Belediye Başkanı Dagur B. Eggertsson, Cork Chief Executive Valerie O'Sullivan, WHO Avrupa Kıdemli üst düzey yöneticisi Kira Fortune ile de bir araya geldi. Ataç, yaptığı görüşmelerde Tepebaşı ile ilgili geliştirilebilecek iş birliklerini ve ortak projeleri ele aldı.

ÜST DÜZEY GÖRÜLMELERDE BULUNULDU

Ataç, Cork Lord Belediye Başkanı Damian Boylan ile gerçekleştirdiği birebir görüşmede; iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkileri, yaşlılar, çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu hizmetler ile yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek iş birliklerini ele aldı. Ataç, farklı Avrupa kentlerinden belediye başkanları, WHO temsilcileri ve Sağlıklı Kentler Ağı koordinatörleri ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde faaliyette bulunan STK'ların gönüllü çalışanlarıyla yaptığı görüşmelerde de Tepebaşı'nın deneyimlerini paylaştı.

Eski Cork Lord Belediye Başkanı ve Kent Meclis üyesi Tony Fitzgerald ile yapılan görüşmede ise Tepebaşı ile Cork arasında geliştirilebilecek ortak proje olanakları değerlendirildi. Fitzgerald, Antalya'da 19-20 Kasım günleri arasında gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'nde Ataç ile tekrar bir araya gelerek proje olanaklarını görüşmek istediğini iletti.

"İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE ETMEK, BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Zirvenin siyasi oturumunda söz alan Ataç, Tepebaşı'nın iklim ve sağlık yaklaşımına ilişkin, "İklim kriziyle mücadele etmek, insan sağlığını korumak ve daha adil kentler kurmak; belediyecilik anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim için belediyecilikte başarı, insanların hayatında yaratılan iyileşmeyle ölçülür" dedi.

Tepebaşı'nda iklim eylemini sosyal politikalarla bütünleştirdiklerini vurgulayan Ataç, 2013'te kurulan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 2023'te hizmete başlayan Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, 2015'te hayata geçirilen REMOURBAN Projesi, enerji ve su verimliliği çalışmaları ile Alzheimer Konukevlerini örnek gösterdi.

"ORTAK PROJELER GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Ataç, "İklim eylemini sosyal hizmetlerimizden ayrı düşünmüyoruz. Yaşlıların, çocukların ve kırılgan grupların korunmasını; kent sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltmenin temel koşulu olarak görüyoruz. Yerel yönetimlerin bu mücadelede güçlü uluslararası dayanışmaya ve ortaklıklara ihtiyacı var. Tepebaşı olarak deneyimlerimizi paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye hazırız" diye konuştu.

Zirvede, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri, yürüme-bisiklet-toplu taşımayı önceleyen aktif kentler, enerji verimli konutlar ile aşırı hava olaylarına karşı dayanıklı kentler başlıklarında ortak taahhütler oluşturuldu.

İrlanda'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamındaki resmi etkinliklerden olan zirve; 22 Avrupa ülkesinden 60 kenti temsil eden 100'ü aşkın belediye başkanı, seçilmiş temsilci, bilim insanı ve uzmanı bir araya getirdi. Ataç, zirve süresince üst düzey siyasi ve teknik temaslarda bulundu.