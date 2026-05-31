Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Emeklilerimiz, Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Bile Zorlanıyor"

31.05.2026 09:21  Güncelleme: 11:06
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK Emekli-Sen yönetimiyle bir araya gelerek emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında yaşadığı zorlukları dile getirdi ve kalıcı çözüm için ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Emekli-Sen Şube Başkanı Hatice Kılıç ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Ataç, "Yıllarca çalışarak bu ülkeye emek vermiş yurttaşlarımız, artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Emekli-Sen Şube Başkanı Hatice Kılıç ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette emeklilerin giderek ağırlaşan yaşam koşulları üzerine konuşuldu.

Emeklilerin yıllarca ülke için alın teri döktüğüne dikkat çeken Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde emekliler ne yazık ki yaşamlarının en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Yıllarca çalışarak bu ülkeye emek vermiş yurttaşlarımız, artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. Emeklilerimiz pazara, markete, kiralara ve faturalarına yetişemez hale geldi. Bir emeklinin maaşıyla insanca yaşayabilmesi gerekirken, bugün birçok vatandaşımız ay sonunu getirebilmek için hesap yapmak zorunda kalıyor. Özellikle artan hayat pahalılığı karşısında sabit gelirli yurttaşlarımız her geçen gün daha fazla yoksullaşıyor. Sosyal devlet anlayışı, emeklilerin yalnız bırakılmadığı bir düzeni gerektirir. Biz yerel yönetimler olarak imkanlarımız ölçüsünde emeklilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sosyal destek projeleri, uygun fiyatlı kültürel ve sosyal hizmetler gibi çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Ancak kalıcı çözüm; emeklilerin alım gücünü artıracak, yaşam standartlarını yükseltecek ekonomik politikaların hayata geçirilmesidir. Emeklilerimizin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuştuğu, huzur içinde yaşayabildiği bir Türkiye umuduyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, emeklilerin sorunlarının kamuoyu önünde dile getirilmesinin, kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

